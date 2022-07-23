Окупанти провалили штурм Вуглегірської ТЕС і з втратами відійшли - Генштаб

Армія країни-агресорки Російської Федерації не припиняє спроби здійснювати наступальні операції у Донецькій області.
Російські окупанти знову вели штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС, що розташована в місті Світлодарськ.
Про це 22 липня повідомив Генштаб Збройних сил України.
Втім, російська армія знову зазнала втрат та відійшла, наголошують у зведенні.
Загалом на на Бахмутському напрямку окупанти країни-агресорки обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього населеного пункту вони також завдали авіаційних ударів.
Також у Генштабі зауважують, що українськ захисники успішно відбили штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська, що на Краматорському напрямку.
Як повідомлялося, розпочалася 150 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили штурм росіян у напрямках Верхньокам’янського, Сіверська і Покровського. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 22 липня.
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