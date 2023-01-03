Окупанти проводять "фільтрацію" в селах Луганщини через підозру у допомозі ЗСУ – ОВА

Росіяни заблокували село Половинкине у Луганській області для проведення "фільтраційних заходів", причиною стали успішні влучання ЗСУ по позиціях росіян – місцеве населення звинувачують у допомозі українським військовим.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

За інформацією ОВА, у результаті рейду до окупованого Луганська загарбники вивезли вже 30 жителів Половинкиного.

В ОВА також розповіли, що Луганськ вже називають "містом-госпіталем" через кількість поранених росіян, яких останнім часом завозять до міста на лікування.

"Медичні заклади та інші установи переповнені покаліченими росіянами із різних куточків держави-агресорки. Спілкуються вони різними мовами, поранення отримали за одне й те саме – за спробу захопити територію нашої країни", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на Луганщині

Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов розповів, що міста Кремінна, Сватове наразі є в приоритеті, коли йдеться про загальну деокупацію Луганщини.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що після звільнення Кремінної на Луганщині для українських військових можуть відкритися відразу два напрямки. Місто є важливим стратегічним населеним пунктом.

На Луганщині при в'їзді до с. Невське 31 грудня під обстріл потрапили поліцейські та волонтери, які везли місцевим жителям продукти та новорічні подарунки.

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