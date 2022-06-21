Окупанти проводять кадрові ротації в росгвардії через значні втрати у війні в Україні

Окупанти проводять кадрові ротації в росгвардії через значні втрати у війні в Україні

У федеральній службі військ росгвардії відбулись кадрові зміни.

Ворог здійснює кадрові ротації в росгвардії на фоні значних втрат у війні проти України.

Про це повідомили у ГУР МО України.

Так, генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ росгвардії.

Також генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ росгвардії.

"Останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки", – повідомили у ГУР МО України.

Нагадаємо, українські захисники завдали по острову Зміїний зосереджений удар із застосуванням різних сил та способів ураження. Окупанти зазнали значних втрат Наразі військова операція ще триває.

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