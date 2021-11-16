Окупанти проводять на Донбасі тренування для підвищення бойової готовності, - українська розвідка

Від учора, 15 листопада, окуппційна влада розпочала військові збори на Донбасі.

Командування Збройних сил РФ продовжує нарощувати бойову та мобілізаційну готовність на Донбасі. З 15 листопада російські окупаційні війська розпочали військові збори. Наразі з призваними проводять тренування для підвищення бойової готовності.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

"З 15 листопада на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях окупанти розпочали проведення чергового збору військовозобов’язаних запасу. З призваними на збори організовано проведення занять з бойової підготовки та тренувань з бойової готовності", - йдеться у повідомленні оборонного відомства України.

Нагадаємо, раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ в Україну через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією. Натомість у ФСБ Росії виправдовують нарощення військ біля українського кордону нібито "недружніми кроками України.

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