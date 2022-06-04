Окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре розмовляють українською

На Запоріжжі окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре володіють українською.
Набирають майбутніх диверсантів з числа жителів та колишніх жителів окупованих територій.
Про це повідомляє Пологівська громада в Телеграм.
"Командування окупаційних військ проводить заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям тимчасово зайнятих областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на території тимчасово окупованого півдня України активізуються українські партизани. Зокрема, у телефонній розмові, яку перехопили військові розвідники, жителька захопленого Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію в курортній Кирилівці.
Читайте також:
- Українські моряки за добу збили 4 російські ракети – ВМС
- В оточенні президента розповіли про те, що залишається за кадром записів щоденних звернень
- Американський генерал закликав Захід якнайшвидше відправити винищувачі до України