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Окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре розмовляють українською

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Окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре розмовляють українською

Фото: Associated Press

На Запоріжжі окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре володіють українською.

Набирають майбутніх диверсантів з числа жителів та колишніх жителів окупованих територій.

Про це повідомляє Пологівська громада в Телеграм.

"Командування окупаційних військ проводить заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям тимчасово зайнятих областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого півдня України активізуються українські партизани. Зокрема, у телефонній розмові, яку перехопили військові розвідники, жителька захопленого Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію в курортній Кирилівці.

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