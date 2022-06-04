Окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре розмовляють українською

Окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре розмовляють українською

На Запоріжжі окупанти проводять набір та підготовку найманців, які добре володіють українською.

Набирають майбутніх диверсантів з числа жителів та колишніх жителів окупованих територій.

Про це повідомляє Пологівська громада в Телеграм.

"Командування окупаційних військ проводить заходи з активізації проведення розвідувально-диверсійної та підривної діяльності. З цією метою здійснюється набір та підготовка найманців для формування диверсійно-розвідувальних груп з подальшою їх діяльністю на території України. Перевага при здійсненні зазначеного відбору надається жителям та колишнім жителям тимчасово зайнятих областей, які добре володіють українською мовою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого півдня України активізуються українські партизани. Зокрема, у телефонній розмові, яку перехопили військові розвідники, жителька захопленого Мелітополя розповідає російському військовому про ситуацію в курортній Кирилівці.

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