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Окупанти проводять розвідку безпілотниками: Генштаб - про ситуацію на Харківському напрямку

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Окупанти проводять розвідку безпілотниками: Генштаб - про ситуацію на Харківському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти на Харківському напрямку провели розвідку безпілотниками.

Також росіяни постійно обстрілюють лінію розмежування. 

Про це 7 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 7 серпня, масовано обстріляли Донецьку область. Через обстріли у регіоні загинуло четверо людей, ще шість осіб отримали поранення. 

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