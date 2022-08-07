Окупанти проводять розвідку безпілотниками: Генштаб - про ситуацію на Харківському напрямку

Також росіяни постійно обстрілюють лінію розмежування.

Про це 7 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти у неділю, 7 серпня, масовано обстріляли Донецьку область. Через обстріли у регіоні загинуло четверо людей, ще шість осіб отримали поранення.

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