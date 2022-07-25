Окупанти проводять розвідку безпілотниками та завдають авіаударів: Генштаб - про ситуацію на півдні

У Генштабі розповіли про ситуацію на півдні України.

Там російські окупанти проводять розвідку за допомогою безпілотників. Також на одному із напрямків росіяни здійснили авіаудар.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 25 липня.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не відзначено. Окупанти вели повітряну розвідку БпЛА. Завдано авіаційних ударів в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка. На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудар неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, в Україні іде війна на виснаження, адже план Путіна захопити Київ за три дні провалився, а іншого у нього не було.

Читайте також: