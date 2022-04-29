Окупанти проводять розвідку та намагаються наступати: ситуація у Донецькій та Луганській областях

Окупанти проводять розвідку та намагаються наступати: ситуація у Донецькій та Луганській областях

Російські окупанти продовжують наступати у Донецькій та Луганській областях.

Ворог перекидає свої війська та намагається встановити контроль над кількома населеними пунктами.

Про це 29 квітня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Донецькому та Таврійському напрямках підрозділи противника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна і здійснює підготовчі заходи до просування на Сєверодонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ. На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу", - йдеться у повідомленні.

У Маріуполі окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь".

"На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ в районі заводу “Азовсталь”, а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок", - наголосили у Генштабі.

Також противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об’єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ.

"З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА “Орлан-10”. Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують намагатись наступати у східних та південних регіонах України.

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