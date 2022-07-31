Окупанти проводять розвідку з безпілотників на Чернігівщині: названо населений пункт, який під загрозою

Крім того, біля села Залізний Міст на Чернігівщині окупанти провели розвідку з безпілотників.

Про це повідоляє Генштаб ЗСУ.

"На Сіверському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії противник обстріляв райони населених пунктів Гай і Сеньківка Чернігівської області та Шевченкове, Рижівка, Білопілля, Іскрисківщина і Ромашкове Сумської області. Також провів повітряну розвідку БпЛА біля Залізного Мосту на Чернігівщині", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на Харківщині.

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