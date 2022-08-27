Окупанти проводять терор, а ЗСУ знищують їхні склади і ППО: яка ситуація на Херсонщині

У Херсонській області через пошкодження мостів ускладнилась логістика російських військ. Окрім того, ЗСУ знищили склади, техніку та засоби ППО загарбників біля самого Херсона.
Водночас відступати окупанти не збираються, а також проводять терор серед місцевих мирних жителів.
Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
"Відступати від Херсонщини рашисти не збираються, фіксується стягування важкої техніки до Криму. Але в той же час експерти фіксують, що російська армія вже має труднощі зі зброєю", – йдеться в заяві.
В області загарбники продовжують свій терор і беззаконня. Вони вдираються до помешканнь, грабують, викрадають людей. Вимагають доносити один на одного, контролюють, залякують.
"Зараз активно тиснуть на батьків, бо 1 вересня мають забезпечити картинку, що навчальний процес успішно розпочато. Залякують штрафами та навіть позбавленням батьківських прав тих, хто відмовиться відправляти школярів у віджаті ними школи. Але відкривають навчальні заклади в мінімальній кількості, наприклад, у Каховці проводять набір лише у 3 та 5 школи, як вони це називають у "базові", – повідомив депутат облради.
27 серпня фіксуються перебої зі світлом у великих містах області і безпосередньо у Херсоні.
За словами Хланя, місцевим жителям телефонують і пишуть у месенджери з маніпулятивними соцопитуваннями про їхні настрої щодо Росії.
"Але настрої наших людей незмінні – ненависть до ворогів", – наголосив чиновник.
Він додав, що окупантам навіть доводиться вивішувати погрози в оголошеннях. Так, лякають людей, щоб не зривали триколори, бо покарають.
"Але щодня населені пункти області просинаються, а на стовпах синьо-жовті стрічки, українські символи та плакати, бо люди Херсонщини – незламні", – повідомив Хлань.
Нагадаємо, ЗСУ знищили зроблену з барж переправу окупантів під Антонівським мостом, якою хизувався колаборант Кирило Стремоусов.
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