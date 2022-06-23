Окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень - розвідка

Окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень - розвідка

Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Водночас там працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя".

Окупанти проводять у Маріуполі "перепис населення" та пропонують послуги з поховання за 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

"В окупованому Маріуполі проводиться так званий перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя", - йдеться у повідомленні розвідки.

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Попри відсутність будь-якого заробітку у більшості населення, за даними ГУР, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води становить близько 100 гривень, кілограму свинини – 600 гривень.

"Також в місті працюють приватні похоронні команди з РФ. Ціна їхніх "послуг" – 10 тисяч гривень за одне тіло", - повідомила розвідка.

Нагадаємо, що в Маріуполі окупанти створили так звану "юнармію ДНР". Туди прийняли перших дев’ятьох підлітків.

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