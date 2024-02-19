Окупанти проводять зачистку в Авдіївці: чи є загроза для інших напрямків і що в лавах ЗСУ

Загарбники, ймовірно, перекидатимуть підрозділи на інші напрямки, але поки що для цього минуло надто мало часу.

Російські війська проводять зачистку в Авдіївці і намагаються проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках.

Про це речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону 19 лютого.

Ситуація в зоні ОСУВ "Таврія"

Лиховій повідомив, що в оперативній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація контрольована.

"Противник зализує рани, намагається проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках, крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася. Так само дещо зменшилася активність ворожої артилерії та авіації", – розповів представник Сил оборони.

Він уточнив, що за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів по всій операційній зоні ОСУВ "Таврія". Це багато, як для всього фронту, але менше, ніж у попередні дні, звернув увагу Лиховій. Окрім того, зафіксовано 803 ворожі обстріли – вдвічі менше, ніж на найгарячішій фазі авдіївської оборонної операції.

Водночас стабільно високим залишається застосування окупантами дронів-камікадзе.

"122 удари дронами-камікадзе, які стають вже класичним знаряддям у цій війні. Ракетних ударів минулої доби в нашій зоні відповідальності зафіксовано не було", – повідомив речник захисників Таврійського напрямку.

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"З логістичними шляхами зараз проблем немає. Наші війська відійшли на запасні рубежі. Облаштували нову лінію оборони, належним чином фортифіковану на кількох рівнях. В нас є міцний тил, блокування і оточення зараз немає", – запевнив Лиховій.

Водночас росіяни проводять перегрупування.

"Вони досягли своїх тактичних цілей на Авдіївському напрямку, проводять зачистку в Авдіївці, тому що це місто, значна територіальна одиниця. Вони, ймовірно, будуть перекидати підрозділи на інші напрямки, але поки що минув досить короткий час, щоб це відбулося", – розповів спікер ОСУВ "Таврія".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Лиховій: росіяни проводять зачистку в Авдіївці

Нагадаємо, за останніми оцінками Інституту вивчення війни, зараз російські війська здійснюють щонайменше три наступальні дії – вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема в напрямках Куп’янська та Лиману; в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

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