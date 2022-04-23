Окупанти проводять "зачистку" завалів Драмтеатру у Маріуполі, тіла вивозять до Мангуша

До "зачистки" залучені виключно командировані працівники так званих "МСЧ ДНР".

У Маріуполі російські окупанти "зачищають" завали розбомбленого Драматичного театру, знайдені тіла загиблих мирних мешканців упаковують в пластикові мішки і вивозять в с. Мангуш, де звалюють в траншею.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Окупанти продовжують "зачистку" в центрі Маріуполя. Наразі йде зачистка завалів Драматичного театру. В процесі зачистки окупанти упаковують знайдені тіла загиблих в пластикові мішки, тракторами та вантажівками переміщують в накопичувач в промисловій зоні в районі Нікольського шосе. Потім, за наповненням, вивозять в с. Мангуш, де насипом звалюють в 300-метрову траншею", - написав він.

Також читайте У Мережі показали свіжі супутникові знімки зруйнованого Маріуполя (фото)

За його словами, до "зачистки" від тіл загиблих маріупольців залучені виключно командировані працівники так званих "МСЧ ДНР" через відмову місцевих мешканців в участі в подібних роботах.

"Цинізму росіян немає межі. Територія скверу під Драматичним театром використовувалась для кладовища солдатів нацистської Німеччини, тіла яких було ексгумовано та перезаховано лише у 2018-2019 роках при проведенні реконструкції. Тепер росіяни знов перетворили центр Маріуполя на кладовище. Нема слів. Лише Лють!", - заявив він.

Нагадаємо, 16 березня російська армія скинула бомбу в центрі Маріуполя і знищила драматичний театр, у якому від війни ховалися сотні людей.

Читайте також: