Окупанти проводять замінування на лівобережжі Дніпра – ОК "Південь" про поточну ситуацію

Обстановка в південнобузькому операційному районі лишається складною та напруженою.

Армія Російської Федерації продовжує тероризувати населення тилових та нещодавно звільнених регіонів обстрілами, ракетними ударами та атакувати дронами-камікадзе.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" у Facebook.

"Ворог веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. На правобережжі здійснює маневри силами та засобами, облаштовує рубежі оборони, на лівобережжі – проводить замінування узбережжя, вивозить населення за 15-кілометрову зону, окопує техніку, облаштовує вогневі позиції", - йдеться у повідомленні.

Атака дронами-камікадзе

Вночі противник застосував дрони-камікадзе по південних регіонах. Повітряні сили знищили шість "Шахедів" над Миколаївщиною, два – над Вінниччиною.

Обстріли Херсонщини

Нещодавно звільнені населені пункти Бериславського району Херсонщини ворог обстрілював зенітними ракетами системи С-300. Втрат та руйнувань не зафіксовано.

Протягом минулої ночі з реактивних систем залпового вогню "Град" та ствольної артилерії 152-го калібру ворог гатив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Внаслідок обстрілів у Нікополі виникло дві пожежі, пошкоджено близько півтора десятки багатоповерхових та приватних житлових будинків, чотири господарчі споруди, газопровід. Також понівечено будівлю навчального закладу, пошкоджено виробничі потужності, майно промислового і транспортного підприємств, інші цивільні об'єкти. Постраждалих та загиблих немає.

Протягом ночі ракетники та артилеристи ЗСУ завдавали ударів по позиціях ворога, логістичних центрах, районах зосередження живої сили та техніки рашистів. Виконано понад 70 вогневих завдань.

"Внаслідок чергового результативного вогневого ураження альтернативної переправи, облаштованої окупантами вздовж Антонівського мосту, було знищено буксир. Ще два плавучі засоби отримали пошкодження та потребують ремонту. Підтверджено ураження колони окупантів, що очікувала на переправу в районі населеного пункту Ольгівка. Неподалік Нововасилівки Миколаївської області знищено шість паливозаправників противника. Решта втрат ворога дорозвідується", - повідомляє ОК "Південь".

Зенітниками протиповітряної оборони також знищено на Бериславщині два ударних ворожих гелікоптера Ка-52.

Ситуація у Чорному морі

Корабельне угруповання Росії у Чорному морі нараховує сім кораблів та катерів, які перебувають на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. У готовності до застосування ракетного озброєння перебуває один носій крилатих ракет із вісьмома "Калібрами" на борту.

Ворог також продовжує тактику різнопланових маневрів на окупованих територіях, намагаючись створити враження відступу з деяких територій. Над підконтрольною Україні територією тримає загрозу застосування ракетних ударів, дронових атак та обстрілів зброєю досягання.

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