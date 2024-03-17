Окупанти просуваються під Авдіївкою та, ймовірно, захопили два населених пункти - ISW (мапа)

Супутникові фото показують, що російські військові сили, ймовірно, захопили Тоненьке (на захід від Авдіївки) і Невельське (на південний захід від Авдіївки).

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Також читайте Мінус тисячу росіян за добу: у Генштабі озвучили втрати окупантів у війні проти України

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 березня, показують, що російська бронетехнічна колона нещодавно просунулася на захід від Тоненьке, а додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 16 березня, показують, що підрозділи російської 110-ї ОМСБр ("ДНР") просуваються до Невельського.

Американські аналітики зазначають, що 12 березня Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська нібито захопили Невельське. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися в Бердичі (на північний захід від Авдіївки) і між Бердичами та Орлівкою (на захід від Авдіївки).

Позиційні бої тривали на захід від Авдіївки в районі Семенівки та на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Новокалинового. Повідомляється, що під Орлівкою діють підрозділи чеченського батальйону "Захід-Ахмат".

Командир українського батальйону, який діє поблизу Авдіївки, заявив 15 березня, що російські війська поблизу Авдіївки впроваджують новації та змінюють класичні "м’ясні атаки" під керівництвом групи "Вагнера" на штурми з використанням бронетехніки, щоб збільшити та підтримувати постійний тиск на українські сили.

Наступ Росії під Авдіївкою 17 березня 2024. ФОТО: ISW

В ISW цитують українського командира, що російські сили атакують кількома "дивізіями" - ймовірно, маючи на увазі елементи дивізій, які навряд чи будуть укомплектовані та оснащені в повній мірі - і що російські сили прагнуть досягти чисельної переваги над українськими у співвідношенні десять до одного сил на Авдіївському напрямку. Він зазначив, що українські сили "сповільнили просування росіян, але не можуть з упевненістю сказати, що ситуація стабільна".

Нагадаємо, на думку колишнього речникв Генштабу ЗСУ, полковникв Владислав Селезньов, ситуація під Авдіївкою ще не стабілізувалась.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.