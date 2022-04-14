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Окупанти психологічно тиснуть на військових та місцевих: Генштаб про ситуацію на Харківщині

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Окупанти психологічно тиснуть на військових та місцевих: Генштаб про ситуацію на Харківщині

Окупанти тиснуть на українців, щоб ті припинили чинити опір.

На Харківському напрямку російські окупати розгорнули підрозділ інформаційно-психологічних операцій, метою якого є тиск на українців та захисників. 

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 14 квітня.

"На Слобожанському напрямку окупанти проводять розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощують систему розвідки та медичного забезпечення. Триває поповнення запасів. Продовжується часткове блокування та обстріли міста Харкова. У місті Бєлгород ворог розгорнув підрозділ інформаційно-психологічних операцій збройних сил російської федерації з метою інтенсифікації заходів психологічного впливу на підрозділи сил оборони України та цивільне населення Харківської області. Мета - деморалізація та припинення опору. Окупанти продовжують підготовку до активних дій в районах населених пунктів Слов’янськ та Барвінкове", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти намагаються завершити свою підготовку до нового наступу на Україну.

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