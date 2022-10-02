Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти ракетами С-300 обстріляли Запоріжжя: в ОВА показали фото наслідків

Дата публікації
Перегляди
2243
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
© Telegram / Олександр Старух
© Telegram / Олександр Старух
© Telegram / Олександр Старух
© Telegram / Олександр Старух

Над ранок 2 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя і передмістя.

За попередньою інформацією, окупанти поцілили в Запоріжжя і околиці чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, постраждалих внаслідок ракетного удару немає. 

"Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений", - наголосив він.

© Telegram / Олександр Старух
Фото: Telegram / Олександр Старух

Нагадаємо, розпочалася 221 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 жовтня.

Читайте також:

ЗСУ звільнили ще одне село впритул до Лимана - гаряча новина з передової

ЗСУ звільнили ще одне село впритул до Лимана - гаряча новина з передової

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація