Окупанти ракетами С-300 обстріляли Запоріжжя: в ОВА показали фото наслідків

Над ранок 2 жовтня російські окупанти атакували Запоріжжя і передмістя.

За попередньою інформацією, окупанти поцілили в Запоріжжя і околиці чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За його словами, постраждалих внаслідок ракетного удару немає.

"Окупант зазнає втрат на фронті, єдине чим може відповісти - нищити цивільні об’єкти. Ворог приречений", - наголосив він.

Фото: Telegram / Олександр Старух

Нагадаємо, розпочалася 221 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки біля Біля Бахмута і Первомайського, авація уразила опорний пункт ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 жовтня.

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