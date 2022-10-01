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Окупанти ракетами С-300 влучили у житловий будинок в Миколаєві: мер показав фото

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708
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© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook
© Олександр Сєнкевич у Facebook

У ніч проти 1 жовтня російська армія завдала удару по Миколаєву.

Окупанти агресорки Росії атакували місто ракетами С-300. Внаслідок атаки постраждав житловий будинок. Зруйновано квартири на п'ятому та етвертому поверхах.

Фото наслідків показав мер міста Олександр Сєнкевич.

У навколишніх будинках повилітали вікна. Крім того, постраждали автівки, які були припарковані у дворі.

© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

"На щастя, обійшлось без жертв. Деякі жителі отримали легкі травми", - розповів міський голова.

Наразі на місці працюють комунальники, які прибирають територію від уламків і сміття та розчищають дорогу. 

© Олександр Сєнкевич у Facebook
Фото: Олександр Сєнкевич у Facebook

Як повідомлялося, росіяни 29 вересня обстріляли зупинку громадського транспорту в Миколаєві. На місці трагедії загинуло двоє людей, ще 12 осіб зазнали поранень.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
708
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