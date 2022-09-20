Окупанти ракетами вдарили по Чугуївському району: деталі від ОВА

Протягом минулої доби, 19 вересня, армія РФ продовжувала обстрілювати населені пункти Харківщини вздовж лінії кордону з РФ та лінії зіткнення в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах.

Цієї ночі близько 1:30 ворог завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Чугуївському районі. На щастя, без постраждалих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби в Куп'янському районі троє людей від обстрілів РФ зазнали поранень. В Харківському районі внаслідок підриву на міні двоє чоловіків отримали поранення.

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"Мінна небезпека на звільнених від ворога територіях залишається дуже високою попри те, що піротехніки ДСНС роблять усе можливе, аби очистити нашу землю від вибухонебезпечних речей. Протягом минулої доби знешкоджено 1110 боєприпасів та вибухівок. Виявлено в тому числі багато протипіхотних мін "Пелюсток". Вкотре закликаю усіх бути максимально обережними", - повідомив Синєгубов.

На лінії зіткнення ворог намагається організувати оборону та утримати ті території Харківщини, які залишаються під його контролем.

"ЗСУ завдають ударів по ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. Підтримуємо ЗСУ та працюємо далі на перемогу!", - підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чугуєву загинула 11-річна дитина.

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