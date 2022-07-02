Окупанти ракетами вдарили по портовій інфраструктурі та підприємствах Миколаєва: є жертви

По Миколаєву було завдано нових ракетних ударів, обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства.
Обстрілюються громади області, є загиблий.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
"Зранку, 1 липня, по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них - виробництво парфумів та вапна. За інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, одну з ворожих ракет було збито", - йдеться у повідомленні.
У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.
Також зранку, 2 липня, у Миколаєві знову чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві кількість загиблих збільшилася до восьми.
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