Окупанти ракетами вдарили по портовій інфраструктурі та підприємствах Миколаєва: є жертви

Окупанти ракетами вдарили по портовій інфраструктурі та підприємствах Миколаєва: є жертви

По Миколаєву було завдано нових ракетних ударів, обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства.

Обстрілюються громади області, є загиблий.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

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"Зранку, 1 липня, по Миколаєву було завдано 12 ракетних ударів. Обстріляно портову інфраструктуру та приватні підприємства. Серед них - виробництво парфумів та вапна. За інформацією Військової комендатури оборони міста Миколаєва, одну з ворожих ракет було збито", - йдеться у повідомленні.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Також зранку, 2 липня, у Миколаєві знову чутно вибухи. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Миколаєві кількість загиблих збільшилася до восьми.

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