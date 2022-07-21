Окупанти ракетами знищили склад з гуманітаркою в Миколаєві: Кім показав відео ударів

У ніч проти 21 липня росіяни завдали двох ракетних ударів по обласному центру. Загарбники влучили у склад з гуманітарною допомогою.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"О 3-й ночі російські окупанти вдарили двома ракетами по одному наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли", - розповів він.

Кім також оприлюднив відео моменту влучання ворожих ракет у штаб, а також показав, що залишилося від одного зі складі.