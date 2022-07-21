Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти ракетами знищили склад з гуманітаркою в Миколаєві: Кім показав відео ударів

Дата публікації
Перегляди
569
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти ракетами знищили склад з гуманітаркою в Миколаєві: Кім показав відео ударів

Окупаційні війська Російської Федерації невпинно обстрлюють ракетами Миколаїв. 

У ніч проти 21 липня росіяни завдали двох ракетних ударів по обласному центру. Загарбники влучили у склад з гуманітарною допомогою. 

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"О 3-й ночі російські окупанти вдарили двома ракетами по одному наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли", - розповів він.

Кім також оприлюднив відео моменту влучання ворожих ракет у штаб, а також показав, що залишилося від одного зі складі.

 
Як повідомлялося, вранці четверга, 21 липня, росіяни обстріляли "Ураганами" один із найгустонаселеніших районів Харкова. Станом на 11:00 внаслідок російського обстрілу найгустонаселенішого району відом про 19 поранених осіб. Четверо людей перебувають у тяжкому стані. Серед травмованих є одна дитина. Війська держави-терористки вбили двох людей.

Читайте також:

Герої: той, хто збивав російську авіацію над Гостомелем - історія нацгвардійця Сергія Фалатюка

Герої: той, хто збивав російську авіацію над Гостомелем - історія нацгвардійця Сергія Фалатюка
 
 
Наступна публікація