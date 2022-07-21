Окупанти ракетами знищили склад з гуманітаркою в Миколаєві: Кім показав відео ударів

Окупаційні війська Російської Федерації невпинно обстрлюють ракетами Миколаїв.
У ніч проти 21 липня росіяни завдали двох ракетних ударів по обласному центру. Загарбники влучили у склад з гуманітарною допомогою.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"О 3-й ночі російські окупанти вдарили двома ракетами по одному наших гуманітарних штабів. Тисячі тонн продукції, призначеної для дітей та людей похилого віку, повністю згоріли", - розповів він.
Кім також оприлюднив відео моменту влучання ворожих ракет у штаб, а також показав, що залишилося від одного зі складі.
Як повідомлялося, вранці четверга, 21 липня, росіяни обстріляли "Ураганами" один із найгустонаселеніших районів Харкова. Станом на 11:00 внаслідок російського обстрілу найгустонаселенішого району відом про 19 поранених осіб. Четверо людей перебувають у тяжкому стані. Серед травмованих є одна дитина. Війська держави-терористки вбили двох людей.
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