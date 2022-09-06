Окупанти ракетним ударом знищили гімназію в Кураховому та пошкодили прилеглі багатоповерхівки

Так, ще одну школу окупанти зруйнували на Донеччині - 5 вересня ввечері загарбники завдали ракетного удару по Курахівській гімназії №2.

Про це 6 вересня повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Вчора пізно вночі росіяни завдали по гімназії ракетного удару — знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він.

Кириленко наголосив, що це вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами від початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент. Усього за ці пів року на Донеччині різні пошкодження зазнали 615 закладів освіти, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 195-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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