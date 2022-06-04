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Окупанти ракетою поцілили в гараж на Харківщині: є жертви

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Окупанти ракетою поцілили в гараж на Харківщині: є жертви

Фото: Associated Press

У Харківській області внаслідок російських обстрілів сталися сім пожеж, зруйновано гараж.

Щонайменше троє людей отримали поранення, одна — загинула.

Про це повідомляє облуправління ДСНС Харківської області.

За даними рятувальників, 3 червня у Циркунах внаслідок обстрілу РФ загорівся приватний будинок та господарча споруда. ДСНС повідомила про щонайменше одну поранену людину. Інформацію уточнюють.

Близько 18:00 стався обстріл Балаклії. До рятувальників надійшов виклик про влучання снаряду на територію одного з підприємств. Пожежа не виникла, однак зруйновано гараж. З-під завалів працівники ДСНС вилучили одну загиблу людину та двох поранених.

Крім того, близько 22:00 внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечним предметом стався вибух на території одного з підприємств у Новобаварському районі Харкова. 

Раніше стало відомо, що протягом минулої доби загарбники завдали ударів по Гірській громаді. Внаслідок ворожої атаки російської армії загинули мати з дитиною.

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