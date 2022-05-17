Окупанти ракетою влучили в житлову багатоповерхівку в Бахмуті: тяжкі поранення отримала дитина, є загиблі

Окупанти ракетою влучили в житлову багатоповерхівку в Бахмуті: тяжкі поранення отримала дитина, є загиблі

Російські окупанти 17 травня ракетами обстріляли місто Бахмут Донецької області. Внаслідок чого загинула людина, важкі поранення отримала 9-річна дитина.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як зазначається, під час ракетного обстрілу окупанти поцілили у п’ятиповерховий житловий будинок, внаслідок чого в другому під’їзді відбувся обвал конструктивних елементів. Після чого виникла пожежа, яку локалізували рятувальники.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також важкі поранення отримала 9-річна дитина.

“Рятувальники продовжують розбирати завали - не виключаємо, що під ними можуть перебувати люди. Вкотре звертаюся до кожного, хто досі легковажить небезпекою: евакуюйтеся. Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Для цивільних зараз головне - зберегти своє життя. А військові зроблять свою справу - виженуть з нашої землі рашистів”, - наголосили в ДСНС України.

Нагадаємо, що з Лисичанська і Сєвєродонецька вивезли ще понад 30 осіб: люди потрапили під обстріл "Градів".

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