Окупанти раптово послабили штурм Кринок на Лівобережжі: Гуменюк назвала причину

Окупанти поспішають захопити український плацдарм на лівому березі Херсонщини до проведення виборів в Росії, щоб задовольнити амбіції Путіна.

Кремль намагагається встигнути ліквідувати український плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі Кринок до моменту проведення виборів.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, пише УНІАН.

"Нагнітання ситуації навколо Кринок і навколо плацдармів загалом на лівому березі зараз надзвичайно вигідне саме ворогу. Вони мали фальш-старт із заявою про те, що всіх вже перемогли і всі досягнення, які їм позначалися як "обов'язкові" напередодні їх квазі-виборів, які вони планують – вже виконані. Насправді дійсно, перемоги не сталося і вони не знають, чим порадувати свого царя. Тому вони намагаються зараз насичувати інформаційний простір різною інформацією", – пояснила Гуменюк.

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Вона також додала, що Росії стає все складніше мотивувати свої війська штурмувати український плацдарм у Кринках.

"Те, що протягом минулої доби вони спромоглися лише на два штурми, говорить про те, що в них є складнощі морально-психологічного характеру. Їм доводиться мотивувати людей йти у ці м'ясні штурми. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки і це дуже сильно нервує їхній особовий склад, який входить до складу штурмових груп", – сказала речниця ОК "Південь".

Крім того, Гуменюк прокоментувала ситуацію на Кінбурнській косі. За словами речниці, РФ продовжує звідти завдавати удари по Миколаївській області.

"Ситуація там залишається стабільною. Ворог продовжує там свою присутність на даному етапі і продовжує терор акваторії лиману. Основне його завдання – не допустити розвитку навігації Миколаївських портів. Вони обстрілюють артилерією та FPV-дронами як саму акваторію, так і прибережні громади на протилежному березі. Очевидним є те, що FPV-дрони там переважно застосовують, оскільки по вогневих позиціях ворожої артилерії там ми відпрацьовуємо досить вправно", – додала Гуменюк.

Ситуація в Кринках: останні новини

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко пояснив, що плацдарм ЗСУ у Кринках, що на лівому березі Херсонської області, становить неабияку загрозу для російської армії та сковує її дії, тому окупанти так хочуть "зачистити" цю територію.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан пояснив, що зараз основне завдання перед ЗСУ на лівому березі – не створити лінію фронту, а працювати у форматі розвідки боєм. Тобто виявляти точки ворога, щоб потім їх накривати артилерію.

"Або спонукати відкриття вогню на себе. Це дуже складне і небезпечне завдання – провокувати рух колон ворога на себе, для того, щоб їх замкнути у вогняний мішок: коли за колоною відкривається вогонь зверху і ворога розчавлює по наших рубежах", – зазначив Роман Світан.

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