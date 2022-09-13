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Окупанти разом із колонами військової техніки тікають до Криму та крадуть авто - мер Мелітополя 

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Окупанти разом із колонами військової техніки тікають до Криму та крадуть авто - мер Мелітополя 

Російські окупанти тікають із Запорізької області у бік окупованого Криму.

На пункті пропуску Чонгар зафіксовані колони російської військової техніки. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. 

"Окупанти побігли з Мелітополя у бік тимчасово окупованого Криму. Колони військової техніки вже зафіксовані на пункті пропуску у Чонгарі. Це було очікувано - стрімкий український наступ не залишає їм жодних шансів. Щоб вивезти  крадене із Запорізької області, військові "другої армії світу" вже зламують гаражі та викрадають автівки цивільних. Власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт. Адже може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі", - написав Федоров. 

Нагадаємо, Генштаб вперше прокоментував чутки про "незамінування" Чонгару.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1236
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