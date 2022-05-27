Окупанти намагаються ремонтувати залізницю на Харківщині, аби покращити собі логістику – Генштаб

У Генеральному штабі ЗС України повідомили, що відбувається на фронті протягом 93-го дня повномасштабної війни Росії проти України.

Так, протягом доби на Слобожанському напрямку росіяни не проводили активних наступальних дій.

Ворог намагається утримати займані позиції та не допустити подальшого просування українських підрозділів у напрямку державного кордону.

Втім, окупанти продовжують обстрілювати населені пункти, руйнувати цивільну інфраструктуру та дистанційно мінувати ймовірні маршрути висування підрозділів українських військ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 27 травня.

"З метою покращення логістичного забезпечення військ ворог намагається відновити пошкоджену залізницю. Зокрема, на тимчасово зайнятих територіях Харківської області, окупанти залучають підрозділи 29-ї окремої залізничної бригади зі Смоленська із спеціальною технікою та обладнанням для ремонту залізничної інфраструктури", – повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, Зеленський поговорив з прем'єр-міністром Італії щодо розблокування українських портів.

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