Окупанти рили окопи в найбільш забрудненому радіацією Рудому лісі, куди навіть сталкери бояться заходити

Окупанти рили окопи в найбільш забрудненому радіацією Рудому лісі, куди навіть сталкери бояться заходити

Навіть в Чорнобильській зоні окупанти знайшли, що вкрасти.

Вчора російські загарбники залишили Чорнобильську атомну станцію, яка перебувала в окупації від першого дня повномасштабного вторгнення. ЧАЕС пережила обстріли, знеструмлення і загрозу повторення ядерної катастрофи 86-го року.

Про це йдеться в ТСН.

Після тридцяти п’яти днів окупації Чорнобильська АЕС вільна від російського чобота.

Буквально у перші години повномасштабного вторгнення путінські найманці зайняли Зону відчуження та саму станцію. Перетворили її на військову базу, куди звезли десятки тонн реактивних снарядів. Чим поставили під удар ядерну безпеку всієї Європи. Увесь персонал АЕС майже місяць тримали у заручниках. Лише раз дозволили ротацію. І ось тепер окупанти зникли.

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«Нам прийшло повідомлення, що їх там немає, вони покинули територію», - каже мер Славутича.

«Вони просили у столовій нашій сто тридцять тарілок. Але ж їли не всі одночасно, за оцінками - від 500 до 1000», - розповідає директор станції.

Чому раптом російський загарбник знявся з місця? На передислокацію військ це точно не схоже. За усіма правилами спершу мають зайти нові сили. Окупанти ще й залишили ось такий дивний документ: "Акт прийому та передачі охорони Чорнобильської атомної електростанції". Виявляється, понад п'ять тижнів окупанти станцію «охороняли», та ще й так добре, що жодних дорікань. Керівництво каже, що візуально станція неушкоджена.

Напередодні дирекція Зони відчуження повідомила, що загарбники пограбували готель у Чорнобилі. Винесли звідти кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи. Та найстрашніше, російський загарбник взяв у полон українських нацгвардійців, що охороняли станцію.

Росіяни залишили ЧАЕС: що нині відбувається на станції та чи є загроза повернення ворога

Тепер керівництву станції потрібно вирішити ще одне завдання - як добиратись на роботу. Шлях пролягає через територію Білорусі - наскільки це безпечно, нині ніхто не береться сказати. Як і ситуація в самій Чорнобильській зоні. Окупанти рили окопи в Рудому лісі, куди навіть сталкери бояться заходити. Там скрізь стоять попереджувальні знаки. Віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук вже запропонувала дати російським солдатам премію Дарвіна. "Вони Вони добровільно отримали такі дози радіації, наслідки яких їм будуть пояснювати лікарі в спеціальних захисних костюмах», - повідомила вона.

В принципі це підтверджують і неформальні дані з білоруських джерел. Тамтешні Телеграм-канали опублікували фото з Гомельського центру радіаційної медицини. Повідомляють, туди заїхали 7 медичних автобусів з військовими всередині. Чи світились окупанти «від щастя», коли покидали зону ЧАЕС - нині питання відкрите.

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