Окупанти риють окопи в Криму: звільнення півострова неминуче – експерт

Російські війська в Криму активно риють окопи і дуже бояться, що ЗСУ будуть висаджувати морський десант на півострові.

Військовий експерт Олексій Гетьман розповів про те, що, будуючи фортифікації у Криму, ворог хоче емоційно мобілізувати тих мешканців, які приїхали на півострів та колаборантів, які там залишилися.

Про це він розповів в ефірі національного телемарафону.

"Вони чудово розуміють, що в нас є план – вже цього року звільнити Крим. Ми формуємо штурмові бригади для цього питання. Всі анонсують наш наступ не раніше, ніж у квітні, коли ґрунт буде більш-менш придатним для пересування важкої техніки. Є додаткові знаки: російські військовослужбовці потрохи вивозять з Криму свої родини. Також дуже швидко починають тікати колаборанти, бо розуміють, що потраплять не під міжнародний трибунал, а під український суд за ст. 111 ККУ "Державна зрада". Терміни там великі, аж до довічного ув’язнення. Це означає, що вони розуміють — рано чи пізно ми звільнимо свій півострів", - пояснив він.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ не доведеться штурмувати окопи росіян у Криму "потом і кров'ю". Українським військовим необхідний лише вогневий вплив далекобійними засобами, і війська РФ самі виставлять білий прапор.

Колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес зазначив, що задля деокупації Криму необхідно у травні-червні скерувати українські сили контрнаступу в напрямку Мелітополя та Маріуполя.

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