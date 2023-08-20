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Окупанти риють окопи впритул до Маріуполя та збудували лінію оборони вздовж Азовського моря

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти риють окопи впритул до Маріуполя та збудували лінію оборони вздовж Азовського моря

Маріуполь / Фото: із соцмереж

Однак окопи навколо Маріуполя – це не перша лінія оборони.

Російські загарбники риють окопи впритул до тимчасово окупованого Маріуполя. Крім того, ще у березні окупанти почали будувати укріплення між Донецькою та Запорізькою областями, біля селища Розівка. 

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, за його словами, лінія оборони Нікольського (розташоване за 30 км від Розівки — ред.) – це не перша лінія, це чергова лінія оборони, яка будується, якщо росіяни відступатимуть, зокрема, з Розівки.

Росіяни також збудували лінію оборони вздовж Азовського моря.

"Ходять байки, що там висаджували великий десант, коли під час Другої світової війни звільняли Маріуполь", - додав радник мера.

Нагадаємо, росіяни збираються завезти до захопленого Маріуполя близько 300 тисяч росіян – яка мета.

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Дата публікації
Перегляди
904
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