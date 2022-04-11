Окупанти риють траншеї та окопи біля Запорізькї атомної електростанції - Енергоатом

Також повідомляється, що біля Новоукраїнки встановлюють системи залпового вогню "Град" вздовж берегу Дніпра.

Поруч з тимчасово окупованим Енергодаром біля села Новоукраїнка Запорізької області російські загарбники риють траншеї та окопи.

Про це повідомляє офіційний канал НАЕК "Енергоатом".

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Зазначається, що військові риють окопи в безпосередній близькості до Запорізької атомної електростанції. Також повідомляється, що росіяни біля Новоукраїнки встановлюють системи залпового вогню "Град" вздовж берегу Дніпра.

"Вірогідно хочуть "закріпитися" на позиціях, адже добре розуміють, що ніхто їм не подарує найбільшу в Європі атомну електростанцію, а також не покине напризволяще жителів міста-супутника АЕС, які мужньо тримаються в окупації", - йдеться у заяві.

Яе раніше повідомляли, в Енергодарі Запорізької області загарбники країни-агресорки Росії створили радіостанцію "Радіо Росії", через яку крутять пісні, що оспівують Путіна.

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