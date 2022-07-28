Окупанти різко підняли ціни в Херсоні після того, як ЗСУ розбили Антонівський міст (фото)

Після того, як ЗСУ філігранно вдарили по Антонівському мосту і вивели його з ладу, на ринках в тимчасово окупованому Херсоні вдвічі зросли ціни.

Попри невеликий вибір продуктів в окупованому місті, а ціни захмарні, за овочами одразу ж вишикувалися черги - люди намагаються скупити все, що можуть, щоб запастися продуктами.

Про це повідомляє Суспільне.

Як свідчать опубліковані фото, картопля на ринку коштує 20 грн, цибуля - 30 грн, часник - 75 грн, абрикоси - 150 грн.

Як зазначається, росіяни від початку широкомасштабного вторгнення і захоплення регіону не пропустили жодної гуманітарної допомоги з підконтрольної Україні території на окуповану. Крім того, окупаційна фейкова влада Херсонщини заявляє про заборону гривні.

Нагадаємо, у Генштабі заявили, що одразу після перших влучань по об'єкту росіяни намагалися відновити Антонівський міст, але українські військові вжили належних заходів.

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