Окупанти розбомбили центр селища у Сумській області: влада звернулася із важливою заявою

За словами місцевої влади, усі номери щодо евакуації є в Інтернеті.

У неділю, 17 березня, Росія атакувала центр селища Велика Писарівка Сумської області. Влада закликає цивільних евакуюватися.

Про це повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова на фейсбук-сторінці.

Також читайте В ISW розповіли про рейд російських добровольців на території РФ

"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.

Вона зазначила, що усі номери щодо евакуації є в Інтернеті.

"Послуги, наскільки це можливо, буде надаватися фахівцями селищної ради у телефонному та онлайн-режимі", - додала вона.

Нагадаємо, росіяни протягом минулої доби атакували Сумську область. За даними влади, пролунало 286 вибухів.

Читайте провідні новини сьогодні:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.