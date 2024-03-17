Окупанти розбомбили центр селища у Сумській області: влада звернулася із важливою заявою

За словами місцевої влади, усі номери щодо евакуації є в Інтернеті.
У неділю, 17 березня, Росія атакувала центр селища Велика Писарівка Сумської області. Влада закликає цивільних евакуюватися.
Про це повідомила голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова на фейсбук-сторінці.
"Сьогодні ворог знищив центр селища Велика Писарівка. Сподіваюсь, що кожен з нас зробить висновок про те, що життя найцінніше й прийде на евакуацію", - заявила Бірюкова.
Вона зазначила, що усі номери щодо евакуації є в Інтернеті.
"Послуги, наскільки це можливо, буде надаватися фахівцями селищної ради у телефонному та онлайн-режимі", - додала вона.
Нагадаємо, росіяни протягом минулої доби атакували Сумську область. За даними влади, пролунало 286 вибухів.
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