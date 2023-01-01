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Окупанти розбомбили дитячу лікарню у Херсоні, є жертви: пекельні фото наслідків атаки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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2148
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© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook
© Кирило Тимошенко / Facebook

Атаку росіяни скоїли у новорічну ніч.

У Херсоні окупанти РФ у новорічну ніч обстріляли обласну дитячу лікарню - є жертви.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, зафіксовано близько 7 "прильотів", у будівлі лікарні вибито понад 700 вікон.

Окупанти обстрілом вбили у Херсоні в новорічну ніч одну людину, ще одна отримала травми.

"Окупанти не припиняли бити по місту в новорічну ніч. Внаслідок чергового російського обстрілу 1 людина загинула, 1 - поранена. Пошкоджено будівлі обласної дитячої лікарні. Зафіксовано близько 7 прильотів, вибито понад 700 вікон. Інформація уточнюється", - пише Тимошенко.

Нагадаємо, російські війська за минулу добу 40 разів обстріляли Херсонську область. Ворожі снаряди в обласному центрі влучили в обʼєкт критичної інфраструктури, приватні та багатоквартирні будинки. Внаслідок російських обстрілів поранено трьох людей, серед яких двоє дітей.

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Дата публікації
Перегляди
2148
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