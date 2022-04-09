Окупанти розбомбили житловий будинок в Харкові (фото)

З-під завалів дістали людей.

Російські окупанти влучили в житловий будинок на півночі Харкова. На місці вибуху утворилась 5-метрова вирва.

Про це пише "Суспільне Харків".

Внаслідок обстрілу в одному з під’їздів зруйноване перекриття між поверхами, а квартири обвалилися всередину.

За попередніми даними рятувальників, загиблих немає. З-під завалів дістали сімох людей, які отримали незначні травми.

Раніше стало відомо, що у Рубіжному Луганської області російські військові вже вдруге влучили у цистерну з азотною кислотою.

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