Окупанти розгатили школу в Інгульці Херсонської області: ОВА показала наслідки (відео)

Постраждалих та загиблих немає.

Російські військові знищили школу в центрі села Інгулець Дар'ївської громади. Будівлі фактично більше немає.

Про це повідомили у Херсонській ОВА та показали відео з наслідками руйнувань. Там також зазначили, що постраждалих та загиблих немає.

Місцеві нам сказали, що ранковий удар був дуже потужним. У будинках, що перебувають поблизу школи, вибило вікна.

Окупанти розгатили школу на Херсонщині: не залишилося майже нічого

Нагадаємо, за минулу добу, 6 липня, окупанти здійснили 77 обстрілів, випустивши 371 снаряд з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації та БПЛА по Херсонщині.

По місту Херсон ворог випустив 37 снарядів. Російські військові влучили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у селі Таврійське та заклад торгівлі у Херсоні.

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