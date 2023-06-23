Окупанти розглядають сценарій відходу з Криму: у ГУР уточнили, що робить ворог

Зокрема, представники окупаційної адміністрації і військового командування вивезли з півострова свої активи і сім’ї.

На сьогодні російські окупанти розглядають можливість відходу від Криму. Йдеться і про військове командування, і про представників окупаційних адміністрацій.

Про це представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив у ефірі "Радіо Свобода", відповідаючи на питання про реакцію окупантів у Криму на удар по Чонгарському мосту.

"Один з реальних с сценаріїв, який для себе розглядають окупанти, – це відхід з Криму. Значна частина представників окупаційної адміністрації і командування, розуміючи це, свої сім’ї вже вивезли. І активи так само вивезли", – розповів представник розвідки.

"Ряд окупаційних підприємств в українському Криму готуються до евакуації, у тому числі збирають документи для перевезення на територію так званої РФ", – додав Юсов.

Він зауважив – дивлячись на траншеї, які російські війська облаштовують у Криму, можна помітити, що значна частина розташована далеко від межі з материковою частиною України.

"Тому – так, це сценарій (відходу з Криму – ред.), який вони для себе розглядають і розуміють його реалістичність", – зазначив представник ГУР.

Що відбувається у Криму

Нагадаємо, 22 червня був завданий ракетний удар по Чонгарському мосту, який з’єднує Крим із Херсонщиною. Міст був частково пошкоджений. Після цієї атаки Юсов заявив про планомірну роботу Сил оборони, руху опору та місцевого населення. Представник ГУР також анонсував продовження схожих подій.

Після цього заступник постпреда президента України в Криму Денис Чистіков повідомив, що удари по Чонгарському мосту викликали паніку серед росіян у Криму, тож окупанти і колаборанти шукають собі шляхи для втечі.

Зауважимо, в ОК "Південь" попередили напередодні, що російські загарбники готують теракт на хімзаводі "Кримський титан" в окупованому Армянську. Внаслідок викиду шкідливих речовин можуть постраждати Туреччина, Румунія та сама ж РФ.

За оцінками американського генерала резерву Бена Годжеса, українські війська можуть прорвати лінії оборони ворога та вийти до Криму до кінця літа 2023 року. Це можливо за умови достатньої військової допомоги від Заходу, зокрема йдеться про високоточну далекобійну зброю.

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