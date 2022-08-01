Окупанти розгорнули комплекси радіоелектронної боротьби: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.
Росіяни на Волинському та Поліському напрямках ситуації суттєво не змінили. Окупанти продовжують обстріли населених пунктів.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
“На Сіверському напрямку ворог із ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що на Харківщині з тимчасово окупованих територій евакуювали 872 людини, серед яких 203 - діти.
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