Окупанти розгорнули комплекси радіоелектронної боротьби: в Генштабі розповіли, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Росіяни на Волинському та Поліському напрямках ситуації суттєво не змінили. Окупанти продовжують обстріли населених пунктів.

Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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“На Сіверському напрямку ворог із ствольної і реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сеньківки і Липківки Чернігівської області та Старої Гути, Павлівки, Покровки і Білопілля на Сумщині. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Грем’яча та Глухова. З метою протидії технічним засобам розвідки розгорнув комплекси радіоелектронної боротьби”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що на Харківщині з тимчасово окупованих територій евакуювали 872 людини, серед яких 203 - діти.

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