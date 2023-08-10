Окупанти розгорнули крематорій біля Мелітополя, щоб не вивозити тіла до Росії – Маляр

Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила у Telegram.

За її словами, поблизу Мелітополя у Запорізькій області на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл російських військовослужбовців, які доставляються окупантами на вантажних автомобілях. Місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим вже тривалий час.

Крім того, до моргу Чаплинської районної лікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку, яких хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

Маляр зауважила, що зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. "Гине дуже багато ворожих бійців. Сотні загиблих щодня і на сході, і на півдні", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки ще резервів має Росія для продовження війни.

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