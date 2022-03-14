Окупанти розграбували музей на Запоріжжі: серед здобичі мародерів - мармуровий унітаз

Перед грабунком окупанти обстріляли з артилерії заклад культури.

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли історико-архітектурний музей-заповідник “Садиба Попова”, після чого викрали з нього експонати.

Про мародерство повідомила на Facebook-сторінці директорка музею Ганна Головко.

За її словами, окупанти повибивали вікна та двері та викрали усе, що змогли взяти з собою.

“Винесено все, що можна було взяти в руки і сумки, оргтехніку розбито і розтоптано ногами, виламано всі двері, побито вікна, знищено все, що трапилося на шляху”, - у розпачі написала Ганна Головко.

Начальник департаменту культури та інформаційної політики ЗОДА Влада Мороко зауважив, що серед експонатів, які поцупили окупанти із закладу культури у селі Василівці, був навіть мармуровий унітаз.

“Вперше, цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом, хтось із нащадків крадіїв, “повернув” артефакт до музею. І от знову, новітні загарбники, крадуть злощасний унітаз!!! Нащо!!! Я не розумію!!! Орда, просто Орда!!!” - емоційно відреагував він.

Нагадаємо, у ніч проти 13 березня російські літаки та артилерія завдавали ударів по півночі Донецької області. Від обстрілів постраждала Святогірська лавра.

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