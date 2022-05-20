Окупанти розібрали завали і вивезли тіла з драмтеатру Маріуполя – радник мера

Окупанти розібрали завали і вивезли тіла з драмтеатру Маріуполя – радник мера

Сьогодні, 20 травня, російські окупанти завершили розбір завалів та вивезення тіл загиблих з Драматичного театру Маріуполя.

Загиблих поховали під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші (селище поблизу Маріуполя).

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

"Сьогодні окупанти завершили розбір завалів та вивіз тіл загиблих з Драматичного театру. Техніку прибрано, зону відкрито.

Тепер ми ніколи не дізнаємось, скількі насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Якщо є у ХХІ сторіччі більший військовий злочин проти людства, то я не знаю який", - написав Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що окупанти з Росії примушують місцевих мешканців Маріуполя розбирати завали Драматичного театру.

Згодом стало відомо, що росіяни передумали і перестали допускати маріупольців до розбирання завалів Драмтеатру.

Нагадаємо, що 16 березня росіяни скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися цивільні. За інформацією іноземних ЗМІ, у Драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей.

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