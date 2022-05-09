Окупанти розлучили з мамою: 4-річну Алісу тимчасово прихистять родичі

4-річну Алісу, яку окупанти розлучили з мамою під час евакуації, віддадуть родичам і відправлять до безпечного регіону України.

Чотирирічна Аліса з маріупольської "Азовсталі", яку під час евакуації окупанти розлучили з мамою, перебуває в безпеці.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсменка підтвердила, що дитину росіяни розлучили з мамою. За наявною інформацією, жінку відправили до фільтраційного табору.

"Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. Її тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації", — повідомила Денісова.

Також було знайдено родичів Аліси. Омбудсменка повідомила, що найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання до безпечного регіону України.

Денісова наголосила, що російські окупанти грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцію про захист цивільного населення під час війни.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України врахувати ці факти порушень росіянами прав дитини.

Нагадаємо, що під час евакуації з "Азовсталі" окупанти розлучили 4-річну Алісу з мамою. За інформацією "Азову", мама дитини залишилася у фільтраційному таборі на території так званої "ДНР".

Відео з Алісою з бункера "Азовсталі" вперше з'явилося 17 квітня. Тоді повідомлялося, що Аліса — донька військової медикині з Маріуполя.