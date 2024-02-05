Окупанти розміщують техніку в Криму – один із танків не доїхав (фото)

Російські загарбники розміщують військову техніку на околиці тимчасово окупованої Євпаторії у Криму. Під час вивантаження техніки росіяни перевернули один із танків.

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" у Telegram-каналі.

"Наші агенти зафіксували місце розміщення техніки окупантів на околиці Євпаторії. Також стали свідками, як під час вивантаження техніки з платформи вмілі руки перевернули танк. Ми висловлюємо велику подяку людям, які займалися вивантаженням, з вашою допомогою ще один танк не доїхав", - йдеться у повідомленні.

Росіяни, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк

Росіяни, розміщуючи техніку в Криму, перевернули танк

Координати місця: 45.21420455129831, 33.36806799629873.

Координати місця вивантаження техніки окупантів

Нагадаємо, агент "Атеш" влаштувався до військкомату у Сімферополі (фото, відео).

Читайте також: