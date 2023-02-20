Окупанти розмістили у бомбосховищах ЗАЕС мобілізованих і курсантів РФ

Росіяни розмістили у бомбосховищах Запорізької АЕС 600 мобілізованих і курсантів, які очікують там перекидання на ділянку фронту у Донецькій області.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"На Запорізьку АЕС прибула нова партія військових – понад 600 мобілізованих і курсантів з РФ. Їх розмістили у бомбосховищі заводу з нестандартного обладнання (НСО), де вони чекають на перекидання на Донецьку ділянку фронту", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що окупанти разом з "Росатомом" продовжують перетворювати ЗАЕС на військову базу. Так, на даху п'ятого енергоблоку вони облаштували кулеметну позицію, а також розмістили блокпости біля всіх входів на чисті естакади, через які персонал потрапляє безпосередньо до енергоблоків.

"Крім того, окупанти продовжують зводити укріплення та будувати військові споруди навколо енергоблоків станції та її сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Такі дії росіян є категорично неприпустимими і порушують всі наявні норми ядерної та радіаційної безпеки", - наголошує компанія.



Окупанти також відмовили в доступі до сховища і українському персоналу, і присутнім на майданчику ЗАЕС представникам МАГАТЕ.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Державна інспекція ядерного регулювання України 10 лютого заборонила експлуатацію енергоблоків №3, №4, №5 та №6 на Запорізькій АЕС. Це сталося внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки на ЗАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що скидання води російськими військами в Каховському водосховищі загрожує роботі Запорізької АЕС, де окупанти розмістили свою зброю та техніку.

У звіті Інституту вивчення війни зазначається, що у Росії закликають до ударів по атомних мережах, щоб паралізувати українські АЕС.

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