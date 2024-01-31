Окупанти розпочали нову фазу наступу на межі Харківщини і Луганщини: деталі від ISW

Війська РФ просунулися на Куп’янському напрямку в умовах позиційних боїв.
Агресорка Росія наразі розпочала свою зимово-весняну наступальну операцію на межі Луганської і Харківської областей. Це може дозволити окупантами досягти тактичних просування на Куп’янському напрямку. Втім, навряд чи забезпечать значні оперативні успіхи.
Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.
Аналітики опираються на слова очільника ГУР Кирила Буданова про те що наступ Росії в Україні триває, а окупанти мають на меті вийти на річку Жеребець, що на кордоні Харківської та Луганської областей, а також на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Буданов прогнозує, що війська РФ не зможуть досягти цих цілей і, ймовірно, будуть "повністю виснажені" до початку весни.
"Аналітики ISW зауважують, що заяви Буданова узгоджуються з їхніми оцінками про те, що окупанти активізували наступальні дії на цьому напрямку від початку січня 2024 року", - йдеться у звіті.
В ISW прогнозують, що окупаційні війська, ймовірно, будуть спроможні забезпечити собі нові завоювання тактичного рівня в районі Куп’янська. Втім, росіяни навряд чи зможуть перетворити ці тактичні переваги на ширші механізовані маневри, необхідні для значного оперативного просування", що б дозволило росіянам захопити більше територій на Харківщині та просунутися до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей.
Міністерство оборони Росії заявило, що нібито окупанти завершили захоплення Табаївки, що розташована на південний схід від Куп’янська. Втім, аналітики ISW наголошують, що не помітила жодного візуального підтвердження будь-яких заяв РФ.
Своєю чергою, один російський "воєнкор" стверджував, що під час контратак під Табаївкою українські сили відбили кілька позицій РФ. Крім того, російські та українські джерела повідомляли, що бої тривали на схід від Піщаного та в напрямку Берестового, що на південному сході від Куп’янська. Повідомляється, що підрозділи 20-ї загальновійськової армії РФ продовжують діяти на сватівському напрямку на південний схід від Куп’янська.
Також зазначається, що 30 січня позиційні бої тривали на захід і південь від Кремінної, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські та українські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної в районі Тернів і Ямполівки та на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу та Діброви. На Кремінському напрямку продовжують діяти підрозділи чеченського спецназу "Аїда" імені Ахмата.
Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку зосереджено близько 44 тисяч бійців армії РФ. Загарбники підтягують резерви, аби поповнити втрати, яких зазнають під час бойових дій.