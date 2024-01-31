Окупанти розпочали нову фазу наступу на межі Харківщини і Луганщини: деталі від ISW

Агресорка Росія наразі розпочала свою зимово-весняну наступальну операцію на межі Луганської і Харківської областей. Це може дозволити окупантами досягти тактичних просування на Куп’янському напрямку. Втім, навряд чи забезпечать значні оперативні успіхи.

Про це йдеться у новому зведенні Інституту вивчення війни.

Аналітики опираються на слова очільника ГУР Кирила Буданова про те що наступ Росії в Україні триває, а окупанти мають на меті вийти на річку Жеребець, що на кордоні Харківської та Луганської областей, а також на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Буданов прогнозує, що війська РФ не зможуть досягти цих цілей і, ймовірно, будуть "повністю виснажені" до початку весни.

"Аналітики ISW зауважують, що заяви Буданова узгоджуються з їхніми оцінками про те, що окупанти активізували наступальні дії на цьому напрямку від початку січня 2024 року", - йдеться у звіті.

В ISW прогнозують, що окупаційні війська, ймовірно, будуть спроможні забезпечити собі нові завоювання тактичного рівня в районі Куп’янська. Втім, росіяни навряд чи зможуть перетворити ці тактичні переваги на ширші механізовані маневри, необхідні для значного оперативного просування", що б дозволило росіянам захопити більше територій на Харківщині та просунутися до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей.

Міністерство оборони Росії заявило, що нібито окупанти завершили захоплення Табаївки, що розташована на південний схід від Куп’янська. Втім, аналітики ISW наголошують, що не помітила жодного візуального підтвердження будь-яких заяв РФ.

Своєю чергою, один російський "воєнкор" стверджував, що під час контратак під Табаївкою українські сили відбили кілька позицій РФ. Крім того, р осійські та українські джерела повідомляли, що бої тривали на схід від Піщаного та в напрямку Берестового, що на південному сході від Куп’янська. Повідомляється, що підрозділи 20-ї загальновійськової армії РФ продовжують діяти на сватівському напрямку на південний схід від Куп’янська.

Також зазначається, що 30 січня позиційні бої тривали на захід і південь від Кремінної, але підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. Російські та українські джерела повідомляли про продовження позиційних боїв на захід від Кремінної в районі Тернів і Ямполівки та на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісу та Діброви. На Кремінському напрямку продовжують діяти підрозділи чеченського спецназу "Аїда" імені Ахмата.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку зосереджено близько 44 тисяч бійців армії РФ. Загарбники підтягують резерви, аби поповнити втрати, яких зазнають під час бойових дій.

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