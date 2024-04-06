Окупанти розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку - ISW

Російські війська активізували свої зусилля на захід від Бахмута із захоплення Часового Яру.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

5 квітня російські блогери заявили, що російські війська просунулися на східну околицю мікрорайону Канал і поблизу нього (найсхідніша частина Часового Яру на східній стороні каналу Сіверський Донець-Донбас) і просунулися до північно-східної околиці Каналу недалеко від залізниці.

Командир українського батальйону, який діє на Бахмутському напрямку, заявив, що російські війська розпочали нову хвилю наступів на Бахмутському напрямку. Командувач зазначив, що російські війська концентрують свої зусилля в районі Часового Яру та продовжують штурм Іванівського в рамках зусиль щодо обходу українських позицій з флангу у Часовому Яру.

5 квітня позиційні бої тривали в інших місцях на Бахмутському напрямку. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на захід від Бахмута в районі Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки та Зеленопілля.

Нагадаємо, в ЗСУ дали відповідь, чи зайшли окупанти до Часового Яру.

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