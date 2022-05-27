Окупанти розширюють братські могили і готують провокації: яка ситуація в Маріуполі 27 травня

Окупанти розширюють братські могили і готують провокації: яка ситуація в Маріуполі 27 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване окупантами і перетворилося на кладовище. Відродити його найближчим часом неможливо. Росія фактично почала анексію Маріуполя.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 26 травня.

Окупанти в Маріуполі розширюють братські могили

У Маріуполі загарбники розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади щодо загрозу епідемії в місті. Після завершення робіт окупанти планують звинуватити Україну в масових вбивствах та нелюдських похованнях загиблих маріупольців.

Російські окупанти вкрали у Маріуполі унікальне медобладнання

Російські окупанти вкрали в маріупольській лікарні унікальне обладнання та вивезли його до тимчасово окупованого Донецька. Це обладнання нове і було придбане містом 2021 року.

Фото: Associated Press

У Маріуполі подовжили навчання до вересня: замість канікул діти вчитимуть мову окупантів та історію Росії

Російські окупанти не припиняють вводити свої "порядки" в Маріуполі: дійшли вже до освіти. Окупанти країни-агресорки вирішили подовжити навчальний рік у школярів до 1 вересня. Вони оголосили, що діти не матимуть канікул.

Ахметов готує позов до Росії за зруйновані заводи в Маріуполі: сума збитків уточнюється

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що у судовому порядку вимагатиме від Росії компенсації збитків, завданих повномасштабним вторгненням, зокрема у Маріуполі. Через пошкодження та знищення Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча та заводу “Азовсталь” Ахметов втратив 17-20 млрд доларів.

Як гелікоптери допомагали захисникам на "Азовсталі": Буданов вперше розповів подробиці про сім місій та про втрати

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Голова української військової розвідки Кирило Буданов розповів, що під час оборони Маріуполя до захисників на завод "Азовсталь" з допомогою літали 16 військових гелікоптерів Мі-8. Одного разу до Маріуполя на борту такого гелікоптера вирушили 72 бійці полку "Азов".

Нагадаємо, український телеведучий Андрій Бєдняков, який народився в Маріуполі, показав, як окупанти показують мешканцям російську пропаганду. Він опублікував відео, де видно, як містом їздять машини з величезними телевізорами. На них ворог транслює пропагандистські канали.

В окупованих Маріуполі та Херсоні дітей примусово вчать російських мови, літератури та історії

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