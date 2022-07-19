Окупанти розсилають смс про нібито "масований ракетний обстріл від 19 до 21 липня": в РНБО спростували

Російські загарбники розсилають нібито "інсайдерську" інформацію для залякування населення.
Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що останніми днями триває активне розсилання українцям повідомлень про те, що начебто "від 19 до 21 липня плануються масовані ракетні обстріли" в деяких містах України, а "з боку Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання наших військ на інших напрямках".
Про це ЦПД повідомив у Telegram.
"Ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як "анонімний авторитет". Тобто відбувається розсилка начебто "інсайдерської" інформації від "надійного джерела десь із відомств", - йдеться у повідомленні.
Там також нагадують, що від початку повномасштабної війни по всій території зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів.
"Тому в жодному разі не ігноруйте сигнали тривоги. Якщо почули сирену, прослідуйте до найближчого укриття. Завжди пам'ятайте про правило двох виходів та двох стін", - наголошує РНБО.
Нагадаємо, в РНБО попереджають українців, що у Мережі з'явилося фейкове відео із Зеленським.
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