Окупанти розсилають смс про нібито "масований ракетний обстріл від 19 до 21 липня": в РНБО спростували

Центр протидії дезінформації при РНБО попереджає, що останніми днями триває активне розсилання українцям повідомлень про те, що начебто "від 19 до 21 липня плануються масовані ракетні обстріли" в деяких містах України, а "з боку Білорусі диверсійні групи просунуться до 15-20 км територією України для відволікання наших військ на інших напрямках".

Про це ЦПД повідомив у Telegram.

"Ворог використовує такий елемент інформаційно-психологічної операції, як "анонімний авторитет". Тобто відбувається розсилка начебто "інсайдерської" інформації від "надійного джерела десь із відомств", - йдеться у повідомленні.

Там також нагадують, що від початку повномасштабної війни по всій території зберігається висока ймовірність ракетних обстрілів.

"Тому в жодному разі не ігноруйте сигнали тривоги. Якщо почули сирену, прослідуйте до найближчого укриття. Завжди пам'ятайте про правило двох виходів та двох стін", - наголошує РНБО.

Нагадаємо, в РНБО попереджають українців, що у Мережі з'явилося фейкове відео із Зеленським.

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