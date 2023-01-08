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Окупанти розстріляли 6 своїх солдатів, які планували здатися в український полон – Генштаб

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
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Окупанти розстріляли 6 своїх солдатів, які планували здатися в український полон – Генштаб

Фото: Associated Press

Командуваня військ РФ змушене застосовувати підрозділи Росгварії, щоб окупанти не розбіглися.

Російські окупанти шляхом терору намагаються зберегти боєздатність своїх підрозділів, які відмовляються воювати проти України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 8 січня.

"Для підтримання військової дисципліни та недопущення поширення панічних настроїв серед особового складу окупаційних військ, що діють на Запорізькому напрямку, противник задіяв підрозділи Росгвардії", – йдеться в повідомленні.

За інформацією Генштабу, 5 січня, поблизу Чистопілля Херсонської області було розстріляно 6 осіб, які висловили позицію про здавання в полон українським військам.

Також для дискредитації українського військового керівництва росіяни поширюють дезінформацію про нібито підготовку вогневого ураження Силами оборони медичних закладів Луганщини, де проходять лікування поранені окупанти.

Нагадаємо, що сьогодні, 8 січня, відбувся перший у новому році обмін військовополоненими. Додому повернулось 50 українських захисників (фото, відео)

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Дата публікації
Перегляди
1435
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