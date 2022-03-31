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Окупанти розстріляли автобуси з волонтерами під Черніговом: один загиблий і четверо поранених

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Російські бойовики розстріляли колону волонтерів під Черніговом.

Військові РФ розстріляли п'ять автобусів з волонтерами на Чернігівщині. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, чотирьох важко поранено.

Автобуси потрапили під прицільний вогонь ворога, коли намагалися проїхати в оточене місто, щоб евакуювати людей. У автобусі перебували лише цивільні  волонтери.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

Одному з автомобілів вдалося вирватись на пробитих шинах. Водія поранено, його доправили до лікарні.

"Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючі десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії", - сказала вона.

Людмила Денісова вчергове звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ, і попросила врахувати ці факти вчинення РФ військових злочинів і злочинів проти людяності та порушень прав людини в Україні.

Нагадаємо, проти військових РФ відкрили 3457 проваджень.

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